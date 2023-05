Aldo Moro, ritrovamento del cadavere nel cuore di Roma 45 anni fa trasportato dalla Magliana

Quarantacinque anni fa l’assassinio di Aldo Moro e il ritrovamento del corpo senza vita in via Caetani a Roma. Era il 9 maggio del 1978. L’allora presidente della Democrazia Cristiana, sequestrato dalle Brigate Rosse il 16 marzo dello stesso anno, fu ucciso dopo una prigionia lunga 55 giorni. Il suo cadavere viene trovato nel vano posteriore di una Renault 4 rossa, parcheggiata in via Caetani, a due passi dalla sede del Pci di via delle Botteghe Oscure e a poca distanza da quella Dc di piazza del Gesù (non a ‘metà strada’ tra le due, come si è spesso scritto). Non si è mai capito perché le Brigate rosse abbiano rischiato questo trasferimento ‘simbolico’ del corpo di Moro da via Montalcini (alla Magliana) fino al centro di Roma. ansa.it