Albero di Natale firmato Gucci, 780 stringhe di luci led bianche

Cresce la curiosità per l’albero di Natale di Gucci in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano, uno dei più attesi delle feste: lunedì 4 dicembre, alle 19.30, tutti con il naso all’insù e con il cellulare in mano per immortalare con una foto la «prima volta» del brand di moda che quest’anno si è aggiudicato gli addobbi del Salotto milanese con un bando da oltre un milione di euro. Anche se deve ancora essere svelato in tutta la sua brillantezza, sui social gira già qualche immagine. Niente a che vedere con l’abete tradizionale di Swarovski, illuminato da un’infinità di cristalli, protagonista gli anni scorsi, ma un’installazione di 8,52 metri composta da settantotto «gift box», di differenti dimensioni, posizionate l’una sull’altra. Insomma, un albero innovativo e creativo che rispecchia il suo concept «The Gift of Love». I colori delle scatole, chiuse dal morsetto simbolo della casa di moda, richiamano le tonalità che caratterizzano la Galleria: bianco, dicroico e silver illuminano il salotto della città. Come puntale, una lightbox con scatola in specchio: proprio le finiture a specchio e dicroico creeranno un effetto riflettente su tutta la volta dell’Ottagono, che sarà illuminata da 780 stringhe di luci led bianche con al centro lo stemma del Comune di Milano. Dal centro alla periferia, oltre ad allestire l’albero della Galleria e a decorare la volta dell’Ottagono, Gucci con la sua sponsorizzazione illumina un chilometro di strade al Corvetto: viale Enrico Martini, via Giacinto Mompiani, via dei Panigarola e via dei Cinquecento. Inoltre, addobba gli ingressi di tre scuole del quartiere: IC Marcello Candia (via Polesine), IC Fabio Filzi (via Ravenna), scuola dell’infanzia di via Oglio. corriere.it