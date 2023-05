Albero della legalità in Ciociaria, Pietro Grasso inaugura piazza Falcone e Borsellino

“È stata un’emozione fortissima partecipare stamattina alla Giornata della Legalità organizzata dall’Amministrazione Comunale e dall’Istituto Comprensivo di Piglio – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – La presenza di Pietro Grasso che ha avuto modo di raccontare la vita ma sopratutto il lavoro faticoso e meticoloso di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, mi ha riportata alla memoria l’impegno comune che sin da giovanissima ho portato avanti con tante compagne, compagni, amiche ed amici. Parole e pensieri dedicate proprio alla tante bambine e alle tante bambini presenti, attraverso il suo libro ‘Paolo Borsellino parla ai ragazzi’. Sono stati loro per primi però – prosegue – a parlare a lui, a tutti noi, in una piazza piena di cittadine e cittadini che si sono uniti agli insegnanti e alla dirigente scolastica, alle associazioni e ai quanti hanno voluto omaggiare questi grandi uomini, i loro collaboratori, le loro famiglie. In quella piazza, stamane, c’erano tante persone che hanno reso gli ultimi anni della mia militanza politica e del mio impegno istituzionale prezioso. Una giornata che ricorda a tutte e tutti che bisogna continuare a lottare e non dimenticare perché la costruzione di un paese che si fondi sui principi della legalità, della libertà e della democrazia non deve e non si può fermare. Un ringraziamento particolare all’Assessora delegata Lucia Palone che dimostra ancora una volta di non avere smarrito i propri ideali e la forza per continuare a combatte per un mondo più giusto, con – conclude – e per le giovani generazioni”.

Redazione Digital