“Enorme soddisfazione per le misure che la Regione Lazio ha messo a punto per sostenere il comparto turistico regionale – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Venti milioni di euro a fondo perduto a favore delle imprese che operano nel settore, ai quali si aggiungono altri 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività agrituristiche del Lazio, che offrono ospitalità in alloggi, compresi gli agricampeggi. È questo il pacchetto per il rilancio del turismo nel nostro territorio. Con l’estate ormai alle porte, la Regione ha lavorato a lungo in questi mesi per mettere in campo una serie di interventi mirati, con lo scopo di venire incontro alle esigenze di tutte le categorie economiche coinvolte e con l’obiettivo unico di non gravare ulteriormente sulle casse delle strutture ricettive, tra le più colpite nel Lazio. Con la concessione di contributi a fondo perduto, tutte le strutture potranno godere sostanzialmente dei sussidi pensati, tra l’altro, per la messa in sicurezza delle strutture alberghiere e extralberghiere, nonché delle agenzie di viaggi e dei tour operator, operanti nel territorio regionale, in linea con quanto disposto a livello nazionale”.

Sara Battisti

“Nel dettaglio 14 milioni saranno destinati alle strutture alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta gestite in forma imprenditoriale; 4 milioni alle agenzie di viaggi e Turismo (tra cui tour operator) e, infine, altri 2 milioni a favore delle strutture ricettive extralberghiere gestite in forma non imprenditoriale. Il turismo nella nostra regione ha un peso enorme sull’economia locale, basti pensare a Roma, ma anche alle province e a tutti gli altri piccoli comuni del Lazio, ricchi di storia e cultura, che ogni anno, da sempre, richiamano milioni di turisti da tutto il mondo; senza considerare le spiagge e i litorali, tra i più ricchi in Italia in termini di numero di strutture ricettive. È fondamentale, quindi, per la ripresa economica, sostenere e contribuire per il rilancio del nostro territorio, affinchè possa continuare ad essere tra le mete più gettonate per le vacanze degli italiani e non solo”.

Redazione Digital