Alatri, riti e suggestioni nella Settimana Santa ecco il concorso fotografico

Per celebrare il venticinquesimo anniversario della presenza ad Alatri del M° Gianni Berengo Gardin, il Comune di Alatri e la Pro Loco di Alatri hanno bandito un concorso fotografico denominato “Riti e suggestioni nella Settimana Santa”. Gianni Berengo Gardin, cittadino onorario di Alatri, nell’anno 2000 su invito della amministrazione comunale restò diversi giorni ad Alatri per immortalare uno dei periodi più sentiti ed intensamente vissuti dalla comunità. Di quella esperienza restano 61 fotografie esposte in una sala del Chiostro di San Francesco. Per ricordare questa magnifica esperienza, è stata bandita la prima edizione di un concorso fotografico che intende promuovere l’aspetto culturale, religioso e turistico del periodo pasquale ad Alatri. La Rievocazione Storica del Venerdì Santo e la festa patronale di San Sisto che cade sempre il mercoledì dopo Pasqua, rappresentano per la comunità alatrense un momento di grande partecipazione emotiva e di profonda riflessione spirituale. La partecipazione al concorso fotografico è gratuita e le modalità di partecipazione sono stabilite da un apposito regolamento consultabile sul sito Istituzionale del comune di Alatri, sezione novità, “Concorso fotografico “Riti e Suggestioni della Settimana Santa” ( link: https://www.comune.alatri.fr.it/it/novita/page/concorso-fotografico-riti-e-suggestionidella-settimana-santa). L’amministrazione comunale ha stabilito per il concorso una dotazione finanziaria di 1000 euro così ripartiti, euro 500 per il primo classificato, euro 300 per il secondo ed euro 200 per il terzo. La scadenza per l’invio delle foto è fissata al 24 maggio 2025. Si tratta di un omaggio doveroso al M° Berengo Gardin ed alla nostra Città afferma il Sindaco Maurizio Cianfrocca. Una iniziativa che ci auguriamo possa interessare tanti fotografi ed avere una crescita di partecipazione negli anni. Sono particolarmente soddisfatto per questo concorso fotografico, afferma il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni. Una iniziativa dall’indubbio valore culturale, una prima edizione che intende gettare le basi per dare una continuità e contribuire alla conoscenza delle nostre straordinarie tradizioni.

Redazione Alatri