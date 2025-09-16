Alatri, puliamo il mondo giornata ecologica ecco tutto il programma
“Anche quest’anno il Comune di Alatri rinnova la propria adesione alla storica campagna nazionale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, un’iniziativa che unisce cittadini, associazioni e istituzioni in una grande azione collettiva di cura e tutela dell’ambiente. La giornata ecologica si terrà sabato 20 settembre 2025, dalle 8 alle 14. Il punto di ritrovo per tutti i volontari sarà in località Chiappitto – Area Mercatale, dove verranno consegnati i kit, le buste e saranno individuate le aree su cui intervenire. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e a chiunque desideri partecipare in prima persona a un gesto concreto di attenzione verso il nostro territorio.
Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e adatto all’attività, con scarpe pratiche, cappello e guanti personali. «Partecipare a Puliamo il Mondo significa dare un contributo reale alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione dei nostri spazi comuni. È un’occasione per sentirsi comunità, per fare squadra e per educare al rispetto del territorio che ci ospita» – ha affermato il delegato all’Ambiente Mattia Santucci. Con l’auspicio di una numerosa partecipazione, il Comune di Alatri ringrazia anticipatamente tutti i cittadini che vorranno unirsi a questa iniziativa di impegno civico”.
Redazione Digital