di Alessio Iannarilli

Festeggia il nuovo sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, che al secondo turno ha battuto Enrico Pavia con il 58% dei voti. La fase che si apre lo chiama a guidare una città strappata alla sinistra dopo i deludenti e controversi risultati ottenuti dal centrodestra cinque anni fa. L’ufficialità del dato elettorale ha spinto sostenitori e candidati a brindare nelle strade del centro storico e delle frazioni, dopo una campagna elettorale condotta senza esclusione di colpi. “Ad essere onesti – ha affermato Cianfroccan- sentivamo il risultato già nostro, ma non abbiamo fatto trapelare l’atteggiamento di fiducia. Abbiamo voluto invece mantenere la concentrazione necessaria a raggiungere questo risultato. La città di Alatri, chiamata alle urne, ha dimostrato oggi che crede in me nel ruolo di sindaco”.

Il primo cittadino ha poi elencato le priorità della nuova amministrazione: “Subito sottoscriveremo il patto sulla sicurezza con il prefetto Portelli. Successivamente daremo un segnale di sostegno allo sviluppo del turismo individuando un’area di sosta per camper. Il turismo rappresenta infatti il primo punto del nostro programma. I progetti si svilupperanno poi nel corso del mio mandato sulla base dei bisogni della città”.

Il sindaco ha sottolineato la diversità fondamentale con la coalizione di Pavia ossia la presenza dei partiti. Su questo aspetto ha precisato che le liste civiche e i partiti hanno già lavorato con profitto, trovando elementi in comune durante la campagna elettorale. “Dati questi solidi presupposti credo che non ci saranno problemi nell’amministrare serenamente la città”. Cianfrocca ha infine rimandato la decisione degli assessorati ad un secondo tempo. “Abbiamo ritenuto opportuno non scoprire le carte fino a questo momento. Valutazioni politiche come questa si faranno a partire da domani. Ora voglio lasciare spazio ai festeggiamenti”.

Foto: Filippo Rondinara