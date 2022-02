Alatri, piazzale intitolato ai Martiri delle Foibe ecco la targa

Intitolazione piazzale ai Martiri delle Foibe. L’evento si terrà il prossimo 10 febbraio.

“La nostra associazione due anni fa sì e fatta portatrice della iniziativa di intitolazione del piazzale in memoria dei martiri delle foibe. La nostra richiesta è stata prima accolta dalla commissione toponomastica e poi con una delibera di giunta approvata dall’amministrazione Morini. A giugno la prefettura ha consegnato il nulla osta per l’istallazione della targa. Un cammino lungo portato avanti con passione e determinazione e che ora finalmente avrà il riconoscimento definitivo lasciando un segno indelebile su una vicenda colpevolmente strappata dal grande libro della storia. È inutile dire che siamo orgogliosi di questo lavoro portato avanti in questi anni e che ci riempie di commozione. In questi tre anni abbiamo avuto le più importanti voci sul tema: Lorenzo Salimbeni (comitato nazionale 10 Febbraio) Donatella Shurzel (Associazione nazionale FVG), Anna Maria Morì ( esule e giornalista di Repubblica), Emanuele Merlino (Presidente del comitato nazionale 10 Febbraio) a testimonianza del livello di interesse culturale che la nostra associazione ha suscitato ed è stata capace di registrare. La mattina del 10 Febbraio alle 11 avremo l’intitolazione del piazzale dedicato ai martiri delle foibe. Nel pomeriggio, alle 17,30, si terrà il convegno “Foiba Rossa: le Foibe e l’esodo Giuliano – Dalmata”. Interverranno: il sindaco di Alatri, dott. Maurizio Cianfrocca; il prof. Giuseppe Parlato, docente di Storia Contemporanea, presidente della Fondazione Ugo Spirito e Renzo De Felice e Gianmarco Troili, Generazione Popolare. Modererà l’incontro Giuseppe Pica, vicepresidente dell’associazione Radici”. Lo comunica associazione Radici Alatri.

Redazione Alatri