Alatri, nuovo spazio multifunzionale ex Collegio Stampa ecco l’inaugurazione

Un segnale di rinascita per il centro storico. Il prossimo 24 aprile alle 15.00 sarà inaugurato un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’ex Collegio Stampa a due passi da Piazza Santa Maria Maggiore. Per l’occasione sarà presente l’onorevole Maria Teresa Bellucci Vice-Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un intero pomeriggio dedicato ai ragazzi, alla loro creatività, alla condivisione e convivialità e alla gestione degli spazi. Plaude al risultato raggiunto per conto della Giunta Cianfrocca l’assessore all’istruzione e politiche giovanili Simona Pelorossi. “Un segnale di straordinaria importanza per la nostra città e centro storico – afferma – venerdì si inaugura un luogo che diventerà un punto di riferimento per tutte le fasce di età ma soprattutto sarà dedicato ai ragazzi contesto sul quale stiamo portando avanti tantissime iniziative. La presenza del Vice Ministro delle Politiche sociali e del Lavoro è un segnale di grande rilevanza e dimostra come il progetto portato avanti da DesTEENazione – Comunità Adolescenti diventerà realtà. A questa realtà va il nostro plauso. Il luogo diventerà uno spazio attivo e inclusivo dove ragazze e ragazzi potranno sperimentare, partecipare e costruire il proprio futuro. Complimenti a chi ha ideato questo progetto che ha avuto da parte della nostra amministrazione un sostegno immediato in virtù di un importante lavoro dei servizi sociali che ancora una volta dimostrano di essere uno spazio amministrativo all’avanguardia e attento alle nuove generazioni”. Appuntamento per venerdì alle 15.00 presso l’ex Collegio Stampa in via Francesco Priorini.

Redazione Digital