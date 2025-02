Alatri, nuovo asilo nido oltre 1 milione di euro ecco i lavori

“Realizzazione nuovo asilo nido presso l’area ex Giardino dello Sport, ci siamo – ha affermato Roberto Addesse, assessore ai lavori pubblici – Con questo ulteriore finanziamento PNRR colto da questa amministrazione si è inteso incrementare l’offerta educativa andando a colmare l’elevata richiesta da parte dei nostri cittadini che purtroppo ogni anno non possono iscrivere i loro bambini per mancanza di posti, favorendo le famiglie e quindi il lavoro femminile oltre a contribuire ad incrementare il tasso di natalità. L’intervento riguarderà la costruzione di un edificio che ospiterà un Asilo nido composto da quattro sezione per una ricettività di 72 bambini, più i servizi annessi tra cui spazi ed ambienti di apprendimento innovativi; la realizzazione degli spazi esterni destinati a giardino di pertinenza delle sezioni e le opere di recinzione oltre alla sistemazione degli spazi esterni ad uso degli alunni. La procedura di gara è stata effettuata da Invitalia ed è stata aggiudicata alla soc. David s.r.l. di Roma per un importo di euro 1.230.540. L’edificio a pianta rettangolare è composto da una testata di ingresso con portico posta ad Est, dove sono situati gli ambienti di servizio, quali la direzione/segreteria, l’infermeria, e la cucina con i rispettivi servizi e dal corpo delle aule delle quattro sezioni, distribuite intorno ad uno spazio per le attività in comune, che funge anche da distribuzione e da atrio nella sua porzione prossima all’ingresso. Si accede agli ambienti di servizio e al blocco delle aule delle sezioni tramite accessi indipendenti distribuiti da uno spazio posto tra il portico di ingresso e l’atrio, che ha la funzione, oltre che di distribuzione, anche di cuscinetto climatico e antivento. Lo spazio comune centrale è in comunicazione con l’esterno mediante una vetrata che affaccia su una corte posta sul lato Sud. L’edificio è circondato sui tre lati, Sud, Ovest e Nord dal giardino di pertinenza recintato ad uso esclusivo delle sezioni dell’asilo. Tutte le sezioni comunicano ed hanno accesso dallo lo spazio centrale comune. Ogni sezione è indipendente dal punto di vista funzionale e didattico ed è formata dall’aula per le attività e per il pranzo, da una stanza per il riposo, dai servizi e da un accesso indipendente verso il giardino. Dopo la consegna lavori effettuata nei giorni scorsi lunedi 24 Febbraio la ditta aprirà il cantiere”.

Redazione Alatri