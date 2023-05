Alatri, nuova scuola tutta su un piano con parcheggio ecco i lavori

“Era il 12 dicembre del 2021 e in occasione dell’accensione dell’albero di Natale organizzata dall’Associazione Basciano Migliore, con il sindaco Maurizio Cianfrocca, prendemmo l’impegno di realizzare un nuovo plesso scolastico per trasferirvi l’attuale scuola elementare – ha affermato Roberto Addesse, assessore ai lavori pubblici – Un plesso che ad oggi mostra elementi di pericolosità, l’accesso è situato sulla S.P.Verolana e di proprietà privata. Ebbene nei giorni scorsi abbiamo approvato il progetto definitivo/esecutivo della nuova scuola dell’infanzia, a breve l’appalto andrà in gara per la sua realizzazione. L’obiettivo di progetto è la realizzazione di uno spazio architettonico, completamente integrato nel sito, per linee morbide ed altezze calibrate, che susciti accoglienza e vivacità per i fruitori, ma che sia anche opportunamente inserito ad occupare il contesto, abitato e frequentato. Il progetto prevede, dunque, la realizzazione di un edificio ad un unico livello, di circa 550 metri quadri, che segue il profilo del lotto e delinea una forma architettonica equilibrata per il paesaggio e funzionale, attenta alle esigenze, accurata nelle scelte. La scuola sarà protetta da una recinzione con cancello controllato, disporrà di opportuna area di parcheggio per insegnanti e addetti e consentirà l’accesso pedonale da opportuno ingresso. Il filo conduttore che ha guidato tutta la fase progettuale fino alle definizioni più accurate degli elementi minori è stata la volontà di realizzare un luogo quanto più possibile accogliente, sicuro e creativo. Una volta ultimato adegueremo l’attuale plesso dell’infanzia e vi trasferiremo gli alunni dell’elementare. Una delle tante opere pensate e progettate dalla nostra amministrazione che a breve vedranno l’inizio dei lavori”.

Redazione Alatri