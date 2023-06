Alatri, nuova scuola tutta su un piano con parcheggio ecco i lavori

“Dopo la pubblicazione della gara per la nuova scuola dell’infanzia in località Basciano, nella giornata di ieri abbiamo approvato in giunta il progetto definitivo-esecutivo della nuova scuola dell’infanzia in via della Sanità, opera finanziata anch’essa con i fondi del PNRR per un importo di 1.709.000 euro – ha affermato Roberto Addesse, assessore ai lavori pubblici – L’intervento prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica a un piano, di forma pressoché rettangolare, per tre sezioni di scuola dell’infanzia e comprenderà aule per attività ordinate e libere e spazi per attività pratiche, ambienti di distribuzione, spazi per la mensa e spazi per l’assistenza. Il corpo di fabbrica della nuova realizzazione verrà funzionalmente collegato con il piano terra dell’edificio esistente mediante uno spazio aperto pavimentato e sarà realizzato con struttura in calcestruzzo armato. Il piano di calpestio dell’edificio è posto a circa 15 cm sopra quello di del piazzale esistente. Gli spazi interni si articolano nelle seguenti aree funzionali: tutti gli ambienti sono messi in comunicazione da un unico spazio di distribuzione nel quale, in prossimità dell’ingresso sono presenti uno spazio per l’accoglienza e la sala docenti; l’organizzazione degli ambienti interni prevede sul lato esposto a sud-ovest le aule e gli spazi per attività libere, a ovest il refettorio e a nord-est principalmente locali di servizio quali servizi igienici, locale smistamento pasti, spogliatoi e ambienti per attività speciali. La sala attività libere e il refettorio sono separati da una chiusura scorrevole che quando è aperta rende lo spazio unico e quindi utilizzabile per spettacoli o manifestazioni. Il linguaggio architettonico metterà in luce la funzione dell’edificio che sarà facilmente riconoscibile come scuola dell’infanzia, deframmentando i prospetti con campiture colorate multicolore, gioiose e luminose. Entro qualche giorno il bando verrà pubblicato dalla Stazione Unica Appaltante presso la provincia di Frosinone che si occuperà della gara per l’affidamento dei lavori”.

Redazione Alatri