Alatri, nuova scuola dell’infanzia quasi 2 milioni di euro

Ieri mattina, martedì 9 luglio 2024, alla presenza del Sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca e dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Addesse c’è stata la consegna dei lavori alla ditta ‘Nicoletti Costruzioni’ per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia in via della Sanità. Si è deciso di attendere la fine dell’anno scolastico per evitare disagi agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale, soprattutto durante le fasi più impattanti dei lavori, come ad esempio lo sterro iniziale. Lunedì prossimo inizieranno gli scavi.

L’opera è finanziata con i fondi del PNRR, per un importo di 1.709.000 euro. L’intervento prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica a un piano, di forma pressoché rettangolare, per tre sezioni di scuola dell’infanzia e comprenderà aule per attività ordinate e libere e spazi per attività pratiche, ambienti di distribuzione, spazi per la mensa e spazi per l’assistenza. Il corpo di fabbrica della nuova realizzazione verrà funzionalmente collegato con il piano terra dell’edificio esistente mediante uno spazio aperto pavimentato.

Tutti gli ambienti interni sono messi in comunicazione da un unico spazio di distribuzione nel quale, in prossimità dell’ingresso sono presenti uno spazio per l’accoglienza e la sala docenti; l’organizzazione degli ambienti interni prevede le aule e gli spazi per attività libere, locali di servizio quali servizi igienici, locale smistamento pasti, spogliatoi e ambienti per attività speciali. L’edificio sarà colorato, gioioso e luminoso, come si addice a una scuola per l’infanzia.

