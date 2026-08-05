Alatri, mobilità tra assegnatari alloggi Erp e Ater primo cambio di alloggio

“Quando una sinergia tra enti va a buon fine”, afferma l’assessore al patrimonio del Comune di Alatri Giorgio Tagliaferri (FdI). Per questo primo risultato voglio pubblicamente ringraziare la collega assessora Simona Pelorossi (FdI) per la collaborazione e il Commissario Straordinario dell’Ater di Frosinone Antonello Iannarilli. Segno evidente che la sinergia e la collaborazione sono forieri di risultati concreti per i cittadini”, ha affermato soddisfatto. Dal 1° dicembre del 2025 i regolari assegnatari di alloggi ERP di proprietà del Comune di Alatri e dell’ATER della Provincia di Frosinone hanno avuto la possibilità fare istanza per il cambio di alloggio, previa verifica dei requisiti idonei. E così è stato. “Grazie a questo bando – ha sottolineato l’assessore Tagliaferri – un nucleo familiare di cinque persone è riuscito a spostarsi in un alloggio Erp più ampio e la persona che abitava nell’alloggio Ater ha deciso di trasferirsi nell’appartamento della famiglia numerosa e più confacente all’essere un’unica persona del nucleo familiare”. Le parole del commissario straordinario, On. Antonello Iannarilli: “Si tratta di un atto di grande valenza, che è un unicum sul territorio provinciale. La possibilità, infatti, di poter cambiare il proprio alloggio alla luce di mutate esigenze abitative ha delle ricadute importanti. Un esempio: un nucleo familiare assegnatario che al tempo dell’assegnazione dell’alloggio era composto da due unità ed oggi invece si è ampliato ha sicuramente delle necessità diverse. Vivere in 45 mq – metratura riservata ai nuclei di due componenti – non è accettabile per una famiglia di quattro o più persone. Ad oggi, però, in assenza di un bando apposito, agli utenti non è concesso cambiare alloggio se non nella modalità – per quanto riguarda gli alloggi ATER – dello “scambio consensuale” con un altro nucleo assegnatario. Un plauso, certamente, va all’amministrazione comunale di Alatri e agli Assessori Simona Pelorossi e Giorgio Tagliaferri, che si sono impegnati affinché fosse possibile giungere ad un ottimo risultato, a testimonianza di quanto sia preziosa e imprescindibile la sinergia e la collaborazione tra Enti: offrire questa possibilità è un passo ulteriore che il Comune e l’Ater di Frosinone compiono per risolvere un annoso problema e fornire risposte concrete alle esigenze dei cittadini”. La domanda può essere presentata soltanto dopo cinque anni di permanenza nell’alloggio assegnato, così come disposto dall’art. 23 punto 5. R.R. n. 2/2000. L’avviso contenente tutti i requisiti di accesso, il modulo da compilare e tutte le informazioni utili sono disponibili sul portale del Comune di Alatri e sul portale Ater oppure è possibile recarsi presso gli Uffici del Settore VIII Ambiente e Patrimonio o presso l’URP dell’ATER di Frosinone.

Redazione Digital