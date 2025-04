Alatri, meno tasse riduzione TARI e nuovo piano emergenza comunale

“Desidero condividere con la cittadinanza l’esito dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, un incontro lungo ma fortemente costruttivo, durante il quale sono stati trattati temi di grande importanza – ha affermato Maurizio Cianfrocca, sindaco di Alatri – Tra le delibere approvate, spiccano due provvedimenti che ritengo fondamentali: la riduzione della TARI, sia per le utenze domestiche che non domestiche e l’adozione del nuovo Piano di Emergenza Comunale, uno strumento innovativo, dinamico e operativo, che rende Alatri il primo comune della provincia di Frosinone a dotarsi di un modello di tale livello. La riduzione della TARI rappresenta un aiuto concreto per famiglie e attività produttive. Allo stesso modo, il Piano di Emergenza Comunale segna un passo avanti nella tutela della sicurezza pubblica, grazie a un sistema aggiornato e pronto a rispondere alle eventuali criticità del nostro territorio. Tuttavia, non posso non sottolineare con rammarico un dato che lascia perplessi: in entrambi i casi, i consiglieri di minoranza hanno scelto l’astensione. Una posizione singolare, se si considera che questi provvedimenti vanno chiaramente nella direzione del bene collettivo. Ci si sarebbe potuti aspettare un sostegno unanime, almeno su punti che toccano così da vicino la vita dei cittadini: il contenimento dei costi della tassa sui rifiuti e una maggiore sicurezza per la popolazione in caso di emergenze. Nonostante ciò, come amministrazione andiamo avanti con determinazione, convinti che l’interesse della città venga prima di tutto. Continueremo a lavorare con serietà, responsabilità e spirito costruttivo, aperti al confronto ma decisi a portare risultati tangibili. Ringrazio gli uffici comunali e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questi importanti provvedimenti”.

Redazione Alatri