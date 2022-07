Alatri, l’ex parroco Domenico Pompili nominato vescovo di Verona

Mons. Domenico Pompili è il nuovo vescovo di Verona. Lo ha nominato Papa Francesco accettando la rinuncia al governo pastorale presentata da mons. Giuseppe Zenti. “Giungano a don Domenico Pompili i miei personali auguri per il nuovo mandato pastorale nella diocesi di Verona – ha affermato il sindaco Cianfrocca – Parroco nella Cattedrale di Alatri dal 2000 al 2006 ha lasciato un ricordo indelebile in tutta la comunità. Cittadino onorario di Alatri mi rallegro a none della città tutta con lui augurandogli buon cammino in questa nuova missione pastorale”.

Redazione Alatri