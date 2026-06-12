Alatri, lavori conclusi ecco l’apertura del museo civico

Il prossimo 21 giugnoil Museo Civico di Alatri, ospitato negli spazi di Palazzo Gottifredo, riapre ufficialmente al pubblico dopo un importante intervento di riqualificazione, ammodernamento e miglioramento dell’accessibilità. La cerimonia di riapertura è in programma alle 17. A seguire, alle 17.30, si terrà una visita guidata al percorso museale con traduzione LIS, pensata per rendere il momento inaugurale pienamente accessibile e condiviso. Per l’occasione l’ingresso sarà gratuito. Gli interventi sono stati realizzati nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” – Componente 3 “Cultura 4.0” – Investimento 1.2, dedicato alla rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali nei musei e nei luoghi della cultura. Il progetto ha consentito di rendere il Museo Civico più accogliente, accessibile e inclusivo, migliorando la fruizione degli spazi e dei contenuti culturali, in linea con una visione contemporanea del museo come luogo aperto alla comunità, alla conoscenza e alla partecipazione. Alla progettualità finanziata con fondi PNRR si affiancano gli interventi di ammodernamento sostenuti dalla Regione Lazio, nell’ambito della L.R. 24/2019 – Piano annuale 2025, finalizzati al rafforzamento e alla valorizzazione dei servizi culturali del territorio. “La riapertura del Museo Civico rappresenta un momento importante per tutta la città – ha affermato il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca –. Restituiamo alla comunità un luogo fondamentale della nostra identità, reso oggi più accessibile, più moderno e più capace di dialogare con cittadini, scuole, studiosi e visitatori. Il Museo Civico è uno spazio di memoria, ma anche uno strumento di crescita culturale e di promozione del territorio. Gli interventi realizzati confermano l’attenzione dell’Amministrazione verso il patrimonio storico e archeologico di Alatri e verso una cultura realmente aperta a tutti”.

“Questo risultato è il frutto di un lavoro importante, portato avanti con l’obiettivo di rendere il Museo Civico sempre più centrale nella vita culturale della città – ha aggiunto il consigliere delegato alla cultura Sandro Titoni – L’accessibilità non è soltanto un adeguamento tecnico, ma una scelta culturale: significa permettere a un pubblico più ampio di entrare in relazione con la storia di Alatri e con il valore del suo patrimonio. La riapertura del museo è un nuovo punto di partenza per costruire percorsi di valorizzazione, didattica, ricerca e promozione turistica sempre più qualificati”. “L’accessibilità è un diritto fondamentale e deve essere un principio guida in ogni luogo della vita pubblica, compresi gli spazi della cultura – ha aggiunto la consigliera delegata alla Disabilità, Denise Zena –. La riapertura del Museo Civico rappresenta un risultato significativo perché consente a un numero sempre maggiore di persone di vivere pienamente l’esperienza culturale e di sentirsi parte della comunità. Rendere il patrimonio culturale accessibile significa costruire una città più equa, accogliente e attenta ai bisogni di tutti”. “Questa riapertura rappresenta un passaggio importante per il Museo Civico di Alatri e per il suo percorso di valorizzazione – ha aggiunto la direttrice scientifica, Manuela Cerqua –. Gli interventi realizzati migliorano l’accessibilità e rafforzano il ruolo del museo come luogo di conoscenza, accoglienza e partecipazione. La visita guidata con traduzione LIS prevista per la riapertura è un segnale concreto di questa direzione: rendere il patrimonio archeologico, storico e culturale di Alatri sempre più fruibile e vicino a tutti”. Il Museo Civico di Alatri custodisce e racconta la storia della città e del territorio ernico attraverso un patrimonio archeologico, storico e culturale di grande rilevanza. La riapertura segna dunque una tappa significativa nel percorso di valorizzazione di Palazzo Gottifredo e del sistema culturale cittadino, rafforzando il ruolo del museo come luogo di conoscenza, inclusione e promozione del territorio.

Redazione Digital