Alatri, in ricordo del prof. Giovanni Battista Mantovani

“La commozione per la morte del preside professor Giovanni Battista Mantovani, che fu nostro Professore negli anni liceali, è ancora forte. I nostri pensieri sono perciò oggi rivolti alla Sua umanità, alla cortesia e lealtà dei rapporti, al Suo rispetto per tutte e tutti noi che, nella fragilità dell’adolescenza, cercavamo in Lui l’attenzione e l’approvazione capaci di guidarci, con cordialità e apertura, nelle nostre scelte aiutandoci così a crescere. Il Professor Mantovani –così abbiamo sempre continuato a chiamarlo – è stato un grande formatore e un intellettuale prestigioso dai vasti interessi e va dunque ricordato, sotto questo duplice aspetto, nei mesi e negli anni futuri, quando la commozione si sarà attenuata e prevarrà il dovere di affrontarne l’eredità culturale, cosicché essa sia patrimonio vivo messo a disposizione delle generazioni più giovani. In occasione del trigesimo della Sua morte, che cadrà il prossimo 27 Giugno, in accordo con i figli, la famiglia, e le persone che Gli sono state in tutti questi anni più vicine, proponiamo un incontro nel quale si condividano testimonianze e riflessioni intese a tracciare un primo profilo del Mantovani educatore, formatore di coscienze, studioso, protagonista della promozione culturale della nostra comunità. Invitiamo a prendervi parte ex alunne ed ex alunni, studiose e studiosi delle diverse discipline, che con Lui hanno avuto una feconda interlocuzione, donne e uomini della scuola pubblica cui si dedicò con passione esclusiva, la cittadinanza tutta. Ci incontreremo il 27 giugno alle 17 nella Sala “Costantini” della Biblioteca Comunale di Alatri, con entrata in Piazza Santa Maria Maggiore”.

Redazione Digital