Alatri, festival del saxofono ecco tutto il programma

“Tutto è davvero pronto ad Alatri per dare inizio, il prossimo 3 maggio, alla IV edizione del Festival del Saxofono, con la direzione artistica dei M.stri Luca Cecconi e Valentino Catallo. Un appuntamento che potremmo definire quasi “istituzionale” poiché fortemente voluto dell’amministrazione comunale di Alatri guidata dal sindaco Maurizio Cianfrocca e che come ogni anno ha avuto il forte e concreto sostegno del delegato alla cultura Sandro Titoni – hanno affermato gli organizzatori – Ma senza dimenticare l’importanza degli sponsor che ogni anno ci sostengono. Un grazie alla BCC Roma, TOLOMEI Mobili, ROSE, MAZZOCCHIA Gioielli, FB ITALIA Alatri, PLANET PC Alatri, GP Appalti, EDIL SCAVI e NEW Light). Un evento che pone la città all’attenzione di un pubblico sempre più numeroso e proveniente da territori sempre più distanti, appassionato e interessato a conoscere e fruire di tutte le sfumature e declinazioni stilistiche offerte dalle diverse esibizioni incentrate sul sassofono. Anche in questa edizione, infatti, i principi e le finalità, che hanno ispirato i direttori artistici, sono ben evidenti nel palinsesto offerto: valorizzazione delle eccellenze del territorio, promozione dei giovani talenti, stretto legame con le realtà didattiche relative al sassofono a livello nazionale, il tutto arricchito dalle esibizioni di professionisti di fama internazionale. Ed ecco che le quattro domeniche di maggio saranno testimoni di suoni, colori e musicisti che si alterneranno in location diverse, valorizzandone la bellezza architettonica attraverso diversificate sfumature sonore. Si inizia, come già detto, il 3 maggio con il “ Kyma duo” , sassofono e chitarra, presso il cortile del Palazzo Conti Gentili, come in un “salotto naturale”, alle ore 18;30; il 10 maggio, sempre alle ore 18:30, sarà in scena l’Eclectic Junior Ensemble, una formazione di giovani ragazzi diretti dal M° Angelo Turchi, che daranno “suono” alla rinnovata P.zza Rosa sotto le maestose mura ciclopiche dell’Acropoli in uno degli scenari più spettacolari della città. Il terzo appuntamento è previsto per il 17 maggio, sempre in p.zza Rosa e sempre alle 18:30, dove sarà protagonista il “Neos Saxophone Ensemble” diretto dal M° Daniele Caporaso, con il M° Stefano Preziosi al sax solista. Questi due eventi vogliono proprio sottolineare, nelle intenzioni dei direttori artistici, la continuità, il costante passaggio di testimone e, soprattutto, la capacità di trasferire “passione ed amore” per la musica nei giovani, fornendo loro indicazioni, fini ed obiettivi e stimolandoli a superarli. La chiusura del festival il 24 maggio è affidata ad una formazione e ad un artista che non ha certo bisogno di tante presentazioni: alle ore 18:30, nella stupenda cornice del Chiostro di S. Francesco, sarà in scena lo “Ials Sax Quartet” del M° Gianni Oddi. Dunque un ricco e variegato cartellone che, come di consueto, entusiasmerà il pubblico: appuntamenti da non mancare”.

Redazione Digital