Il prossimo 8 maggio presso il Chiostro San Francesco, Maurizio Cianfrocca sarà presentato ufficialmente come candidato sindaco del centro destra, in vista delle elezioni amministrative di Alatri del prossimo autunno. Cianfrocca aveva già sciolto le riserve tempo fa, supportato sia dai partiti interessati che da un ampio movimento civico, che si è prontamente mobilitato per convincerlo e sostenerlo.

Alla presentazione ufficiale parteciperanno i maggiori esponenti regionali e locali di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia che sostengono la candidatura di Maurizio Cianfrocca insieme a Patto Civico, Alatri Bene Comune e alla lista Alatri Comunità.

Queste le parole del candidato sindaco per l’occasione: “Si darà avvio alla nostra campagna elettorale dopo mesi durante i quali i coordinatori dei partiti e delle liste civiche hanno lavorato per dare al centro destra una scelta unitaria. Ho dato la mia disponibilità proprio perché ho notato la convinzione dei proponenti affinché io potessi essere il candidato della nostra bellissima Alatri. L’unità di intenti e la volontà di offrire ai cittadini una scelta non consueta, quella di affidarsi a un candidato espressione del mondo civico, ha facilitato la mia scelta. Spero di far passare il messaggio di novità, di trasparenza, di lavoro fatto unicamente verso una direzione, quella che porta al tanto agognato raggiungimento del bene comune. Riavvicinare il cittadino alla politica e metterlo al centro dell’azione amministrativa sarà uno dei nostri obiettivi. Proporremo alla cittadinanza un programma serio e fattibile, un programma che dia un svolta alla città, da troppo tempo alle prese con un declino che finora è apparso inesorabile”.

Redazione Digital