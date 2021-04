Il dottor Maurizio Cianfrocca ha presentato Alatri Comunità, la lista che lo accompagnerà nella corsa verso le elezioni amministrative del prossimo autunno.



“Alatri Comunità – spiega Cianfrocca -, questo è il nome che con diversi amici e amiche abbiamo deciso di dare alla nostra lista. Lista che, insieme alle altre della coalizione, Patto Civico e Alatri Bene Comune, oltre a quelle dei partiti di centrodestra, mi sosterrà nella candidatura a sindaco della città. Non è un nome casuale – aggiunge – ma fa parte di un progetto a più larga scala che, attraverso una rete di associazioni, ha dato vita ad una realtà chiamata Italia Comunità. Al suo interno sono racchiuse varie esperienze con l’intento di mettere il cittadino al centro dell’azione amministrativa. La nostra lista ha come obiettivo il bene comune, un concetto che spesso viene decantato ma raramente trova un’applicazione pratica. Sarà, invece, la base della nostra azione amministrativa perché siamo convinti che solo mettendo al centro questo principio si potranno raggiungere risultati concreti, muovendosi verso un’unica direzione. Il gruppo – illustra il candidato sindaco del centrodestra – è formato da persone convinte che ci sia la possibilità di modificare il corso di una storia amministrativa che ha portato Alatri a vivere al di sotto delle sue reali potenzialità. Le scelte compiute negli ultimi anni, purtroppo, hanno sfavorito la formazione di una vera comunità che potesse fornire ai cittadini migliori servizi in termini di socialità, cultura e condivisione della cosa pubblica”.

La lista del sindaco è sbarcata su Facebook presentandosi alla città con un video di benvenuto nel quale Cianfrocca ha tentato di sintetizzare i propositi del gruppo che lo sostiene. Il mondo social sarà uno strumento concreto per mettersi in contatto con i cittadini, raccogliendo le loro istanze e illustrando le proposte di Alatri Comunità.

“Invito chiunque abbia a cuore l’interesse di Alatri e voglia dare il suo contributo per migliorarla ad avvicinarsi al gruppo che avrò l’onere e l’onore di guidare. Chiedo a tutti gli alatresi di credere nella nostra proposta perché è l’unica che potrà dare alla città una svolta vera sotto ogni punto di vista”, conclude Cianfrocca.

Redazione Alatri