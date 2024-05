Alatri, boom di visitatori aumentano gli ingressi nei musei e gli incassi

“Nei primi quattro mesi del 2024 i dati relativi agli ingressi al Sistema Museale Urbano sono in aumento del 18% rispetto allo stesso periodo del 2023 – ha affermato Sandro Titoni, delegato cultura – Anche gli incassi registrano un segno positivo con un +25% rispetto al 2023. Si tratta di segnali molto positivi per la Città, per il crescente interesse dei turisti nei confronti del nostro patrimonio culturale e dei nostri siti museali. Un trend positivo che ci stimola a fare del nostro meglio per far conoscere Alatri, per renderla più accogliente, per organizzare eventi di qualità come è stato per la rassegna “Alatri Rock” che ha fatto arrivare ospiti da tutta Italia. Occorre sottolineare che un grande interesse ed una altrettanto grande curiosità continua a suscitarla il “Cristo nel Labirinto”. Una recente pubblicazione della foto del “Cristo nel Labirinto” sul profilo “1000 opere più belle di sempre” ha ricevuto in pochi giorni migliaia di “mi piace”, stimolato centinaia di commenti e ottenuto quasi tremila condivisioni. Per accrescere la conoscenza del nostro patrimonio, stiamo pubblicando sui profili social della cultura le immagini tratte dalla recente pubblicazione “Alatri le 100 meraviglie [+1]” con un breve testo che descrive i siti che di volta in volta vengono scelti. La nostra Città deve essere conosciuta e valorizzata per le bellezze che offre, e nella programmazione stiamo mettendo in piedi si terranno delle attività che vanno nella direzione di favorire la crescita della immagine di Alatri. Il 19 maggio si terrà la seconda edizione degli “Itinerari del Museumgrandtour” organizzata dal Sistema Museale dei Castelli Romani e Prenestini con visite guidate al centro storico della Città. Il 1°giugno si terrà un convegno sul turismo in cui si intendono affrontare le tematiche della accoglienza e del rapporto pubblico-privato per il miglioramento dei servizi di accoglienza. L’8 ed il 9 giugno si terrà l’ottava edizione del Seminario sulle mura poligonali con diversi relatori che si stanno già accreditando per partecipare alla iniziativa. Il 15 giugno, infine, in collaborazione con la sezione CAI di Alatri si terrà un convegno sulla Via Benedicti con una escursione sul territorio a cui parteciperanno illustri relatori. Una programmazione a cui teniamo moltissimo che arricchisce l’offerta della nostra Città. Una offerta di attività che mettono Alatri al centro della attenzione per migliorare l’immagine ed accrescere la qualità della offerta turistica”.

Redazione Alatri