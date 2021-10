“Il risultato di queste elezioni è incontrovertibile – ha affermato Maurizio Cianfrocca, candidato a sindaco di Alatri – I cittadini di Alatri hanno deciso di voltare pagina e cancellare gli ultimi dieci anni di amministrazione Morini. In particolar modo, una larga maggioranza ha deciso di farlo dando fiducia alla mia persona e alla coalizione di centro-destra. Ringrazio tutti coloro che hanno visto in me, nei candidati, nei partiti e nelle liste civiche che mi appoggiano una soluzione allo stallo e alla passività che caratterizza ormai da troppo tempo la nostra città. Mi aspettavo una risposta così importante, la serrata campagna elettorale condotta tra le persone di tutto il nostro territorio mi aveva dato segnali più che incoraggianti e i fatti hanno confermato le nostre aspettative. Ho percepito malcontento ovunque sia andato e ora non ci resta che affrontare un ballottaggio contro una coalizione molto eterogenea in cui proliferano persone che hanno contribuito a creare questo malcontento, avendo governato comodamente con Morini e il Partito Democratico negli ultimi 10 anni. Lo faremo partendo da una percentuale che ci dà ancora più entusiasmo per le prossime due settimane e che testimonia come Alatri si fidi del centro-destra. Ci tengo comunque a ringraziare i miei avversari che, a prescindere dal risultato, si sono voluti mettere in gioco in questa campagna elettorale”.

Redazione Alatri