Alatri, apertura nel centro storico del teatro Politeama ecco tutto il programma

Un importante progetto, si è realizzato ad Alatri, la riapertura del Teatro Politeama nel centro storico della città. Progetto a cui hanno lavorato con tenacia e abnegazione il sindaco di Alatri, Maurizio Cianfrocca, il delegato alla Cultura Sandro Titoni insieme al proprietario del Teatro Pierluigi Salveti. L’inaugurazione venerdì 8 dicembre con un concerto Gospel sold out! Gli appuntamenti teatrali in programma nel periodo natalizio al Politeama saranno venerdì 15 dicembre, sabato 30 dicembre e domenica 7 gennaio. Il primo spettacolo teatrale in programma, venerdì 15 dicembre 21 s’intitola: “Io, lui e la Fata Turchina” una commedia brillante di e con Claudia Mariani. Dopo due anni di repliche in diverse città italiane e in vari Teatri di Roma lo spettacolo arriva ad Alatri. La commedia parla con leggerezza di quella temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alla soglia della mezza età: è davvero l’inizio della fine? Oppure si tratta più precisamente di un nuovo inizio? Tra mille dubbi, risate e colpi di scena, la protagonista cercherà di scoprirlo insieme al pubblico. Il prossimo 30 dicembre alle 17 ci sarà lo spettacolo teatrale per bambini 4-8 anni dal titolo “La leggenda del panettone” per la regia di Luca Gabos. Lo spettacolo è incentrato sull’uso delle maschere, secondo la tradizione della Commedia dell’arte. Spettacolo unico nel suo genere, adatto a tutta la famiglia, narra di Arlecchino, che durante i suoi lunghi viaggi, incappa nella cucina di un grande castello. È arrivato, quasi senza accorgersene, a Milano e quelle che si trova davanti sono nientepopodimeno che le cucine del castello Sforzesco! Ma sembra non esserci nessuno. Come è possibile? Con il gran pranzo natalizio del Duca che si avvicina, Arlecchino si troverà ad aiutare lo Chef rimasto solo e… Una serie di gag, lazzi e divertenti trovate sceniche faranno vivere un’avventura straordinaria. Domenica 7 gennaio ore 18.00 “Comincia la felicità coniugale- Omaggio a Cechov per i 120 anni dalla morte” regia di Valerio Germani. Uno spettacolo classico e originale che propone alcuni atti unici di Cechov, nati come racconti brevi e trasformati in autentici capolavori. L’idea registica unisce diversi atti unici creando un filo rosso che fonde le diverse storie come fossero una sola. Leggera, ironica, irriverente ed emozionante la regia di Valerio Germani esalta i testi e la capacità interpretative degli attori con la partecipazione della danzatrice Alessia Rea. L’intenzione è che il Politeama non sia solo una sala per accogliere spettacoli ed eventi, bensì sia la Casa di tutti. Pertanto, vi aspettiamo per vivere la magia del Natale al Politeama di Alatri. Io, lui e… la fata turchina. Di e con Claudia Mariani. Primo appuntamento teatrale della rassegna in programma al Politeama di Alatri, venerdì 15 dicembre alle 21. Dopo due anni di tournée in tutta Italia e diverse rappresentazioni nella capitale, lo spettacolo teatrale di Claudia Mariani approda ad Alatri. A metà strada tra una commedia e un monologo, Lo spettacolo racconta un dramma che tutti, per un verso o per l’altro, conosciamo: “Il Tradimento!” Ma in realtà ci parla con leggerezza di quella temibile patologia che colpisce gli uomini giunti alla soglia della mezza età è davvero l’inizio della fine? Oppure si tratta più precisamente di un nuovo inizio? Tra mille dubbi, risate e colpi di scena, la protagonista cercherà di scoprire insieme a noi perché alcuni restano insieme ed altri no…a che punto sono i rapporti tra uomo e donna? Ma soprattutto, esiste una regola per “vivere insieme felici e contenti “? Lo scopriremo a teatro il 15 dicembre! Un plauso all’amministrazione di Alatri per aver ridato alla città un luogo così importante: il Politeama. Riapre il Teatro, si accende il divertimento, esplodono le emozioni.

Redazione Alatri