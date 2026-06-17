Alatri, aggredisce la gente in mezzo alla strada arrestato

Ormai da giorni aveva diffuso un clima di terrore e paura per i cittadini di Alatri e della frazione di Tecchiena. Dopo essere stato in più occasioni fermato, controllato e arrestato dai Carabinieri, finalmente per un giovane di Alatri si sono spalancate le porte del carcere. L’uomo nei giorni scorsi si era reso responsabile di reati di atti osceni in luogo pubblico, minacce, piccoli furti, aggredendo, in un’occasione, anche i Carabinieri. Questa volta però, l’uomo ormai non pago di quanto messo in atto, ha continuato ripetutamente nei suoi comportamenti antisociali con aggressività etero-rivolta; pertanto, lo stesso già agli arresti domiciliari, violando tra l’altro anche questa misura, veniva segnalato all’Autorità Giudiziaria; il Giudice decideva con l’arresto del medesimo e la relativa traduzione presso il carcere di Frosinone con apposita ordinanza di custodia cautelare inframuraria. Sospiro di sollievo per gli abitanti di Alatri che dopo giorni in preda al panico, finalmente possono ritornare alla normalità evitando aggressioni e conseguenze più gravi. È obbligo rilevare che l’indagato, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital