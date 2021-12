Commercialista da 30 anni. Il sindaco Maurizio Cianfrocca ha ricevuto una targa dall’Ordine dei dottori commercialisti di Frosinone.

“Una grande soddisfazione – ha affermato il sindaco Cianfrocca – L’Ordine dei dottori commercialisti di Frosinone mi ha consegnato una targa per i 30 anni di attività e di iscrizione all’Albo professionale. Un grazie a tutti i colleghi e un altro grazie a chi in questi anni ha riposto in me la propria fiducia”.

Redazione Alatri