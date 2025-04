Alatri 2 Cassino 1 e Veroli 2 contro il gioco d’azzardo, ecco il progetto Asl

La ASL di Frosinone, attraverso il Dipartimento di Salute Mentale e Patologie da Dipendenza (DSMPD), ha avviato un progetto di informazione/formazione e prevenzione con modalità innovativo finalizzato a sensibilizzare i ragazzi delle scuole medie sui rischi legati all’uso di sostanze come tabacco, alcol e droghe. Finanziato dalla Regione Lazio attraverso i fondi destinati alla “Prevenzione, cura e riabilitazione del “Disturbo da gioco d’azzardo” (Determinazioni della Regione Lazio n. G18883 del 28/12/2022) il programma è rivolto agli studenti delle classi II e III medie, con l’obiettivo di prevenire il consumo di sostanze/alcol e comportamenti a rischio utilizzando una modalità diretta e coinvolgente. Il progetto denominato “Conquista le chiavi della tua INdipendenza” si basa sul programma Unplugged, un’iniziativa già consolidata in ambito europeo, che si propone di educare i giovani a fare scelte consapevoli riguardo al consumo di sostanze. Attraverso un piattaforma didattica multimediale dedicata, gli studenti avranno accesso a contenuti educativi interattivi suddivisi in tre sezioni: studio, test e giochi. Ogni studente potrà esplorare tematiche fondamentali, come l’assertività, la regolazione delle emozioni, il gioco d’azzardo e l’uso di sostanze psicotrope. Le esercitazioni, strutturate in quattro livelli di difficoltà, sono pensate per stimolare l’apprendimento in modo graduale e divertente. In questo percorso gli studenti, attraverso una grafica accattivante, saranno accompagnati da “Luminis” , una guida in grado di indirizzare verso la pietra della consapevolezza la cui conquista è lo scopo dell’itinerario formativo.

Una delle particolarità del progetto è la sua integrazione nel programma di Educazione Civica. Grazie a questa, gli studenti saranno accompagnati in un percorso che coinvolge diverse discipline, ampliando la loro comprensione dei temi trattati e migliorando la consapevolezza riguardo ai pericoli legati alle dipendenze. Gli insegnanti, inoltre, sono stati formati attraverso incontri informativi e formativi online, affinché possano supportare efficacemente gli studenti nell’affrontare queste problematiche. Sono ben 7 gli Istituti Comprensivi della provincia di Frosinone che hanno aderito a questa iniziativa: I. C. San Giorgio a Liri; I.C. Alatri2, I.C. Veroli2, I.C. Evan Gorga Broccostella, I.C. Ripi, I.C. Cassino1, I.C. Ferentino1, coinvolgendo un totale di 569 alunni. Un numero significativo che testimonia l’interesse delle Istituzioni scolastiche locali verso la promozione della salute mentale e la prevenzione delle dipendenze. La particolare modalità e la struttura tecnica del progetto ne facilita la replica anche per i prossimi anno scolastici. Gli studenti inoltre, oltre ad accedere a contenuti formativi, avranno l’opportunità di partecipare a un torneo finale che si svolgerà il 13 maggio 2025 presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino, pensato per stimolare la loro partecipazione attiva e per rendere l’apprendimento ancora più coinvolgente. Il progetto, che ha avuto un grande impatto fin dall’inizio, si inserisce all’interno di un programma di educazione alla salute che non solo sensibilizza i giovani sui pericoli legati a comportamenti dannosi, ma li prepara anche a sviluppare le competenze emotive e relazionali necessarie per affrontare le sfide quotidiane in modo sano e consapevole. Questa iniziativa segna un passo importante verso la costruzione di una comunità scolastica più informata e preparata, capace di proteggere i suoi giovani da rischi che, purtroppo, sempre più spesso minacciano la loro crescita e il loro benessere.

Redazione Digital