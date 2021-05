Con il tempo che finalmente sta volgendo verso il meglio e con le temperature che pian piano stanno raggiungendo i valori tipici della primavera inoltrata cresce la voglia di stare all’aria aperta a fare attività sportiva e ricreativa in un ambiente sano e stimolante come quello del Bosco di Paliano allontanando con la mente il brutto periodo del covid-19. L’immensa area verde di oltre 30 ettari che si trova a pochi chilometri dall’uscita del casello autostradale di Colleferro facilmente raggiungibile da Roma e dalla Ciociaria.

La nuova stagione del Bosco di Paliano è iniziata i primi di Maggio e già migliaia di persone sono venute a passeggiare per i verdi sentieri oppure hanno mangiato sui tavoli nel fresco degli alberi secolari, si sono riposati nelle amache poste lungo le stradine e c’è anche chi ha letto un libro preso dalla biblioteca del Bosco magari mentre i loro figli giocavano a pallone o andavano a zonzo con le bici o i quad elettrici.

Oltre a tutte queste cose anche per il prossimo fine settimana non mancheranno le attività organizzate per grandi e piccini. I bambini sabato 22 dalle 10 e 30 potranno partecipare al laboratorio attività di manuale: nodi e legature (Le zattere). Imparare i nodi e le legature nel Bosco per scoprire come realizzare oggetti e giochi divertenti e creativi.

Sabato 22 dalle ore 15 sia i grandi che i piccini potranno andare in Mountain Bike e perfezionare la loro tecnica con l’Open day per tutte le età! Un istruttore qualificato andrà ad illustrare le tecniche di guida e i principi base per andare in bicicletta in piena sicurezza.

Sicurezza, infatti, vuol dire divertimento! Per partecipare basta una bici, un casco e una borraccia! Per info e prenotazioni: Francesco Zirottu Tel: 388 7452154 (istruttore cicloturistico C.S.E.N.)

Domenica 23 alle 15 e 30 tornerà l’atteso e seguitissimo appuntamento con la Falconeria. Scoprirai il mondo straordinario della Poiana di Harris, le sue incredibili caratteristiche, imparerai a che velocità può volare, a quale distanza scorge una preda, tante altre curiosità interessanti e potrai assistere alle prodezze di Leeroy. Per info Alessio Platani Telefono 370-1533848.

Al Bosco come Robin Hood! In un’area appositamente attrezzata del Bosco di Paliano, si potrà provare sia il sabato che la domenica dalle 10 alle 18 l’ebbrezza di scoccare una freccia con l’arco! L’attività sarà rivolta a bambini sopra i 6 anni, ragazzi e adulti, guidati da esperti arcieri,per avvicinarsi a questa antica disciplina.

Se sei appassionato di fotografia domenica 23 alle 10 e 20 non puoi perderti la “caccia” nel Bosco di Paliano ma armati di una macchina fotografica. In compagnia del fotografo del Bosco scopriremo come catturare le inquadrature più suggestive. per info e prenotazione 0656559580 Email info@outheretour.com

Informazioni per raggiungere il bosco

A1 Roma-Napoli, uscita di Colleferro, 3km direzione Paliano. Aperto dalle 10 alle 18,00, tutti i fine settimana nei mesi di maggio e ottobre. Da metà giugno fino a metà settembre sarà aperto tutti i giorni (tranne il lunedì). Ingresso intero 5 euro, ridotto 3 euro fino a 12 anni, gratuito sotto i 3 anni. Per chi vorrà venire spesso, potrà richiedere l’abbonamento stagionale a 25 euro per gli adulti, 15 euro per i bambini (3 – 12 anni) ed over 70. Vai sulla pagina appuntamenti del sito www.ilboscodipaliano.it o chiamate il 3701533848.

Redazione Digital