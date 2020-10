“Il Governo sta lavorando ad un provvedimento per una fiscalità di vantaggio nelle aree in difficoltà del Sud del Paese: ciò significherebbe apportare un deciso taglio delle tasse a chi fa impresa nei territori coperti dalla misura governativa – ha affermato il presidente del Consorzio industriale Asi, Francesco De Angelis – Un aiuto vero a chi sta attraversando un periodo di grande difficoltà a causa della pandemia in corso. Al testo finale, che sarà sottoposto al ministro Gualtieri, sto lavorando con il deputato Claudio Mancini affinché per un provvedimento così importante si estenda il territorio interessato e si usino i confini della Cassa del Mezzogiorno. Sarebbe compresa in questo modo anche la Provincia di Frosinone in una misura che porterebbe una boccata di ossigeno fondamentale alle nostre aziende. Questa tipologia di incentivi, come già detto utilizzata durante il periodo della Cassa del mezzogiorno, fu fondamentale per l’insediamento di molte nuove industrie nel nostro territorio: oggi si potrebbe favorire il rilancio dell’intero tessuto industriale e agevolare nuovi investimenti con benefici su economia e occupazione”.

Redazione Digital