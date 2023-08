Ai domiciliari ma va in giro per la città, in Ciociaria arrestato

Un 25enne è stato arrestato a Ferentino con l’accusa di evasione dopo essere stato “beccato” in giro nella città nonostante fosse teoricamente costretto a stare a casa. Per lui i guai sono iniziati verso le 11 quando è stato rintracciato dai militari nel centro abitato della città che lo hanno subito riconosciuto, anche perché negli ultimi tempi era già evaso altre volte. Dopo averlo fermato, e svolto le opportune verifiche, i ,ilitari lo hanno fatto salire in auto e lo hanno accompagnato in caserma in stato di arresto. Nella tarda mattinata di oggi presso il Tribunale di Frosinone è stato convalidato l’arresto operato dai militari e per l’arrestato è stata applicata la misura della risottoposizione agli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Torrice. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto, e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Ferentino