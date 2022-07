Agosto in Val di Comino, arte sport letteratura e gastronomia nel centro di Alvito

“Sono iniziati già nello scorso fine settimana gli eventi promossi da questa Amministrazione all’interno del programma dell’Agosto Alvitano: un appuntamento consolidato arrivato alla 56° edizione, che raccoglie tutte le iniziative di promozione turistica del nostro tessuto socioculturale. Grazie alla sinergia tra amministrazione, associazioni, attività commerciali e comitati vari, si è riusciti a proporre un calendario che riesce a sfruttare al meglio le non facoltose risorse finanziarie disponibili, con momenti di sana aggregazione e svago per la nostra comunità. È un lavoro frutto di tempi difficili, ma che riesce ad unire tutti, con sacrificio e dedizione, per proporre serate di condivisione per la cittadinanza: musica di ogni genere (latina, classica, contemporanea), intrattenimento per bambini, tradizioni religiose, escursioni, sport, arte, svago, tanto teatro, storia, gastronomia, incontri, letteratura e molto altro. Tutto il meglio che può esprimere il nostro territorio, il suo capitale umano e le sue ricchezze naturalistiche e culturali. In ogni modo abbiamo cercato di sostenere le iniziative con un contributo tecnico logistico appropriato, impegni per i costi della Siae, della sicurezza e quando possibile un piccolo contributo economico. Un ringraziamento quindi a tutti coloro che si sono prodigati nell’organizzazione di ciò, che ci sostengono e ci sosterranno nel dare sempre più vitalità alla nostra Città”. Lo comunica l’amministrazione di Alvito.

Redazione Digital