Agli arresti domiciliari ma va in giro, in Ciociaria fermato noto malvivente

Personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo per aver violato la misura cautelare degli arresti domiciliari. In particolare una pattuglia della Squadra Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Frosinone, impegnata nel controllo del territorio, nel transitare in via Marco Tullio Cicerone notava un uomo con fare sospetto passeggiare in direzione di via Monti Lepini. Lo stesso veniva fermato e dal relativo controllo è emerso che pendeva a suo carico una misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguire nel suo domicilio insistente in un paese nell’hinterland frusinate. I poliziotti, una volta eseguiti tutti gli accertamenti ed appurato che il soggetto non aveva permessi dell’Autorità Giudiziaria per allontanarsi dalla sua abitazione, arrestavano il giovane e su disposizione del Pubblico Ministero di turno veniva ricollocato alla misura degli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida fissata nella mattinata odierna. È obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura,è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, e solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudizio, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole, in maniera definitiva, del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio al principio costituzionale di presunzione di innocenza.

Redazione Digital