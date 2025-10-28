Agli arresti domiciliari ma fa l’autostop, in Ciociaria fermato lui e multato l’autista

Forse voleva fare una passeggiata un 42enne di Frosinone che, contravvenendo a quanto impostogli dall’autorità giudiziaria che lo aveva collocato agli arresti domiciliari, si allontana senza alcuna autorizzazione dalla propria abitazione. Il soggetto si incammina verso il Comune ciociaro ma stanco di camminare chiede un “passaggio” tramite auto-stop, viene fatto salire a bordo di un’autovettura da un suo coetaneo di Sora, poco dopo fanno un’altra tappa per far salire a bordo un altro loro coetaneo anch’egli di Frosinone. Per loro sfortuna vengono fermati e controllati da una pattuglia dei Carabinieri di Alatri. Da subito i tre uomini sono in difficoltà: l’autista, in evidente stato di alterazione psicofisica a seguito dell’assunzione di sostanze stupefacenti, si rifiuta di sottoporsi al “test antidroga”, si innervosisce come fanno anche gli altri passeggeri. I militari dell’Arma approfondiscono i controlli, li identificano e decidono di procedere ad una perquisizione personale e veicolare. Tutti e tre gli uomini vengono deferiti all’autorità giudiziaria: uno per possesso di sostanze stupefacenti, aveva in tasca una dose di “crack”, uno per evasione, si allontanava arbitrariamente dal proprio domicilio nonostante fosse stato collocato agli arresti domiciliari per vari reati e infine all’autista viene ritirata la patente di guida per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Redazione Digital