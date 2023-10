Aggressioni negli ospedali e nelle carceri, a rischio i lavoratori nel Lazio

“Continuo a battermi per il rafforzamento del personale nelle carceri della regione e per il personale di controllo all’interno degli ospedali perché trovo inaccettabile che si verifichino, nonostante i continui accadimenti, episodi che possono mettere a rischio la vita dei lavoratori e quindi dei nostri cittadini – ha affermato Gianluca Quadrini – Parliamo di tutela, di sicurezza, di diritti del lavoratore senza assumere il controllo della situazione. Tutto fa notizia ma questa non deve rimanere fine a se stessa. Pertanto porterò queste istanze sia ai nostri rappresentanti regionali e sia a quelli di governo perché si metta mano, una volta per tutte, a nuove assunzioni stabili di polizia penitenziaria e al rafforzamento di presidi di controllo negli ospedali. Parliamo di servizi utili e indispensabili per il cittadino. Per cui se non tuteliamo e non mettiamo nella condizione di lavorare serenamente sia il personale medico che penitenziario non si può parlare di agire per il bene comune”.

Redazione Frosinone