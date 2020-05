Durante un servizio televisivo di Striscia la Notizia, quattro operatori più Moreno Morello, sono stati aggrediti con bastoni, rastrelli e pugni da tre soggetti, due fratelli, Angelo e Alessio, e il loro zio Luigi, artefici di varie truffe on-line per la vendita di mascherine dpi e altri oggetti di varia natura.

I Carabinieri della Stazione di Ceccano intervenuti immediatamente cercavano di bloccare i facinorosi ma venivano anche loro strattonati e spintonati. Durante le operazioni, il cane di uno dei tre mordeva alla gamba un maresciallo dei Carabinieri strappandogli il pantalone e il calzettone ma senza provocare ferite. Intervenuta successivamente anche pattuglia Forestale che elevava sanzione amministrativa confronti proprietario per mancanza microchip.I tre, verranno tratti in arresto ex art 337 cp.. è sottoposto agli arresti domiciliari presso proprie abitazioni.

Redazione Digital