Aggredita sulla pista ciclabile legata con una corda e stuprata, 20enne arrestato

Più di un mese di indagini serrate che hanno permesso di arrivare al 20enne che lo scorso 19 agosto sul percorso «Vivi Natura» di San Damaso a Modena ha violentato una cinquantenne che in sella alla sua bicicletta stava attraversando il parco, in prossimità delle Casse di espansione del fiume Panaro. L’uomo l’ha spintonata e aggredita, poi l’ha trascinata in punto isolato, le ha legato con una corda prima le mani e poi il collo, per poi costringerla a subire violenza sessuale.

L’aggressore sarebbe poi fuggito rubandole la bicicletta, del valore di circa 4.500 euro, gettando poco più avanti i suoi effetti personali. Sono questi i terribili particolari resi noti dalla squadra mobile di Modena che venerdì 3 ottobre lo ha arrestato.

Il responsabile è un giovane di 20 anni di Castelfranco Emilia, nato in Marocco con cittadinanza italiana, senza precedenti penali. Un cittadino insospettabile, studente presso un ente di formazione, residente in famiglia con i genitori, ignari di tutto. Fondamentale la collaborazione della vittima che nonostante lo choc per la violenza subita ha fornito fin dal primo momento una descrizione accurata che ha consentito di realizzare un identikit.

A questo sono seguite meticolose indagini con l’analisi dei tabulati telefonici, che hanno portato alla perquisizione domiciliare a casa del 20enne dove gli inquirenti hanno ritrovato e sequestrato gli abiti indossati il giorno dello stupro e recuperato la forcella della bicicletta elettrica che era stata rubata alla vittima.

Inoltre le impronte digitali dell’indagato sono risultate compatibili con i frammenti individuati sul telefono cellulare e su una lente degli occhiali della vittima, sequestrati dalla Polizia Scientifica durante il sopralluogo.

Il telaio della bici invece è stato recuperato dai vigili del Fuoco in un canale a Castelfranco Emilia. Elementi fondamentali per chiudere il cerchio. Per il 20enne di Castelfranco si sono aperte le porte del carcere. Ora dovrà rispondere di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate corriere.it