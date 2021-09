Ieri sera in un Comune situato nella zona nord della Provincia di Frosinone, i Carabinieri, a seguito di querela sporta da una 26enne cittadina italiana di origini straniere, eseguivano un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale dell’allontamento e divieto di avvicinamento (disposta dalla competente autorità giudiziaria), nei pressi dell’abitazione ove la donna risiede, nei confronti del marito 33enne di nazionalità marocchina (già censito per reati contro la famiglia) che nel tempo, si rendeva responsabile del reato di maltrattamenti nei confronti della denunciante per violenze mediante strattonamenti e schiaffi.

