Aggrediscono una coppia per i confini, in Ciociaria fermate madre e figlia

La Polizia di Stato ha denunciato due donne, rispettivamente madre e figlia per aver posto in essere condotte persecutorie nei confronti di una coppia, moglie e marito. Come ricostruito dai poliziotti del Commissariato di P.S. di Sora, che hanno seguito la vicenda, i diverbi sarebbero iniziati per motivi legati alla gestione di due terreni confinanti, appartenenti alle due famiglie. Le due donne avrebbero messo in atto comportamenti tali da ingenerare forti timori circa l’incolumità delle vittime, che hanno anche dovuto cambiare radicalmente le proprie abitudini di vita. Insulti, urla, aggressioni verbali, nonché minacce di morte si verificavano ogni qualvolta la coppia veniva avvistata sul terreno di proprietà, sito al confine con quello di proprietà delle indagate. Addirittura nei confronti dei coniugi venivano messi in atto comportamenti denigratori finalizzati a screditare nei confronti del vicinato, con insinuazioni relative all’uso di sostanze nocive utilizzate sui prodotti dell’orto.

Redazione Digital