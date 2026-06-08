Aggredisce il compagno con una spada, in Ciociaria fermata

Una violenta lite per motivi economici è degenerata all’interno delle mura domestiche, richiedendo il tempestivo intervento dei Carabinieri di Pontecorvo. A conclusione degli accertamenti, i militari hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cassino una 34enne, resasi protagonista di un’aggressione ai danni del compagno convivente. L’episodio si è consumato all’interno del domicilio della coppia, a seguito di un’accesa discussione per questioni finanziarie tra la donna e il compagno, un 48enne del luogo di professione camionista. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma, la 34enne, nel tentativo di forzare l’uomo ad abbandonare l’abitazione, lo ha dapprima aggredito fisicamente per poi arrivare a minacciarlo impugnando una spada di tipo “Katana”. Il provvidenziale arrivo della pattuglia ha permesso di riportare la situazione alla calma e di scongiurare conseguenze peggiori. I Carabinieri hanno individuato e posto immediatamente sotto sequestro l’arma utilizzata per la minaccia, una riproduzione ornamentale non affilata della lunghezza complessiva di 45 centimetri. Oltre alla formale denuncia a carico della donna, i militari hanno proceduto — come previsto dalle procedure di sicurezza in questi delicati contesti — al ritiro cautelativo di armi e munizioni da lei precedentemente detenute in modo regolare. Un provvedimento necessario per disarmare preventivamente il contesto familiare e scongiurare ulteriori degenerazioni. Questo episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di segnalare tempestivamente le liti domestiche alle Forze dell’Ordine prima che possano sfociare in violenze fisiche. Il Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone rinnova il proprio impegno sul territorio a tutela dell’incolumità dei cittadini e ricorda che il Numero Unico di Emergenza 112 è sempre a disposizione per garantire interventi rapidi e risolutivi.

Redazione Digital