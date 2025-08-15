Aggredisce i Carabinieri, in Ciociaria arrestato noto malvivente

Proseguono le attività di controllo del territorio nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Frosinone e nella giornata di mercoledì, la pattuglia della Stazione CC di Giuliano di Roma (FR), procedeva all’arresto in flagranza di reato di un cittadino di Villa Santo Stefano, italiano, di anni 45 e con precedenti di polizia, per resistenza a P.U. e rifiuto di fornire le proprie generalità. I militari, focalizzando in quest’ultimo periodo i controlli nel centro cittadino, zona Piazza Umberto I, procedevano al controllo di un cittadino, domiciliato a Villa Santo Stefano il quale, alla richiesta di esibire i documenti per la sua identificazione, si dava alla fuga per le vie del paese, dove si rifugiava dapprima all’interno della casa comunale e successivamente presso un esercizio commerciale. Durante la fase di controllo, il 45enne opponeva ingiustificata resistenza, attraverso calci e spintoni, nel tentativo di darsi nuovamente alla fuga. Lo stesso veniva pertanto bloccato, identificato e condotto presso il Comando Provinciale Carabinieri, trattenuto in camera di sicurezza in attesa della convalida di arresto in flagranza di reato. E’ obbligo rilevare che l’indagato, destinatario della misura cautelare, è, allo stato, solamente indiziato di delitto e la sua posizione sarà definitivamente vagliata giudizialmente, solo dopo la emissione di una sentenza passata in giudicato, lo stesso sarà, eventualmente, riconosciuto colpevole in maniera definitiva del reato ascrittogli. Il tutto in ossequio ai principi costituzionali di presunzione di innocenza.

Redazione Digital