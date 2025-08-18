Aggredisce i Carabinieri e viene colpito con il taser, muore in ambulanza

E’ stato colpito col taser dei carabinieri in seguito ad un’aggressione a passanti ed agli stessi militari ad Olbia. Poco dopo, un 57enne è morto in ambulanza mentre veniva trasportato in ospedale. La vittima si chiamava Giampaolo Demartis ed era originario di Bultei, comune del Sassarese. I Carabinieri sono intervenuti nella notte di sabato nel rione cittadino di Santa Mariedda, in via San Michele, estrema periferia. L’uomo stava dando in escandescenza, seminando il panico e aggredendo i passanti e i militari. Nonostante i numerosi inviti a calmarsi, l’individuo ha reagito con violenza, aggredendo i carabinieri e colpendo uno di loro al volto, provocandogli lesioni. Per contenerne la furia e proteggere la sicurezza dei presenti, i militari hanno fatto ricorso al taser in dotazione. La situazione è degenerata mentre l’aggressore si trovava a bordo dell’ambulanza: Demartis ha subito un arresto cardiaco ed è morto poco dopo. Il personale sanitario ha avviato immediatamente le manovre di rianimazione, senza però riuscire a salvarlo. Il Sindacato Indipendente Carabinieri (Sic) ha espresso piena fiducia nella condotta dei colleghi coinvolti. Secondo il suo segretario, Luigi Pettineno, «l’intervento è stato condotto nel rispetto delle procedure operative previste per la situazione di forte alterazione psicofisica e che pongono in essere comportamenti altamente pericolose per la collettività». Intanto la procura di Tempio Pausania ha aperto un fascicolo per ricostruire l’accaduto. Le indagini sono affidate alla polizia, che hanno sentito le testimonianze dei passanti. Domani o dopodomani sarà effettuata l’autopsia. corriere.it