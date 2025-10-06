Aggredisce i Carabinieri e viene colpito con il taser, muore in ambulanza

Colpito da taser, 35enne muore durante il trasporto in ambulanza. È accaduto questa mattina nel quartiere Chiaia, a Napoli. I carabinieri della pattuglia radiomobile sono intervenuti intorno alle 8:40 a via Fornelli, nei pressi delle rampe Brancaccio, dove era stata segnalata una lite in famiglia. In casa erano presenti una donna, una minore e il 35enne, italiano di origini nordafricane. L’uomo, nudo e in evidente stato di alterazione, avrebbe aggredito i carabinieri che, come da procedura, hanno prima spruzzato lo spray al peperoncino per tentare di calmarlo, poi effettuato tutti gli avvisi, infine hanno sparato il dardo del taser.

Nonostante questo – è la ricostruzione degli investigatori – sono stati necessari i rinforzi per calmare il 35enne, che è stato affidato ai sanitari del 118. Caricato in ambulanza, l’uomo è però morto durante il trasporto in ospedale. Su disposizione del pm di turno alla Procura di Napoli, la salma dell’uomo è stata trasferita direttamente all’obitorio del Policlinico in attesa dell’autopsia. Sul caso è stata aperta un’inchiesta per stabilire le cause del decesso dell’uomo.

Secondo il racconto dei residenti, le urla si sentivano dalla strada, così come i rumori di oggetti rotti. Al momento del loro arrivo, i carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro. Ad aprire la porta, secondo la ricostruzione, è stato proprio il 35enne, in evidente stato di agitazione.

«Era a terra, non riuscivano a tenerlo. Ha staccato i tubi del palazzo. Non riuscivano a fermarlo. Era nudo, è scappato fuori e ha scaraventato a terra i motorini, i carabinieri dietro. È stato scioccante. Era indemoniato, faceva paura». È questa una delle testimonianze di quanto accaduto questa mattina in via Nicola Fornelli, nel quartiere Chiaia. «Ero al piano di sopra, mi sono affacciato e ho visto i carabinieri usare il taser contro l’uomo nell’androne. Tossivano tutti per via dello spray urticante che avevano usato prima. Poi lo hanno bloccato all’esterno del palazzo», ha raccontato un giovane residente. Secondo i racconti dei testimoni, nonostante l’arrivo dei rinforzi – erano giunte sul posto diverse pattuglie – almeno 7 carabinieri avrebbero tentato di contenere la furia del 35enne prima di utilizzare il taser. Questione, questa, al vaglio degli inquirenti. corriere.it