Aggredisce e maltratta i genitori anziani, in Ciociaria giovane arrestato

Nell’ultimo periodo si sono susseguiti vari casi di maltrattamenti in famiglia. Nonostante i provvedimenti adottati dall’autorità giudiziaria nei confronti degli aggressori, questi, in violazione degli obblighi imposti, hanno avvicinato e continuato a maltrattare i propri familiari. È quanto accaduto a Boville Ernica. A dover subire da diverso tempo le aggressioni verbali e fisiche sono due anziani genitori che vengono ripetutamente “maltrattati” dal proprio figlio trentasettenne. Stanchi delle ripetute aggressioni lo denunciano e anche in questo caso, l’A.G. emette un provvedimento restrittivo nei confronti dell’uomo. Non deve avvicinarsi ai propri familiari e neanche contattarli telefonicamente. Incurante di tali disposizioni il trentasettenne si reca a casa dei genitori e continua ad inveire nei loro confronti. Il fratello, che era presente, chiama i Carabinieri e prova a difendere i propri genitori, ma viene a sua volta aggredito fisicamente dal trentasettenne. I militari intervenuti nell’immediatezza hanno segnalato la violazione al P.M. di turno, che ha richiesto l’aggravamento. Il G.I.P. ha disposto la custodia in carcere. L’uomo aggredito, per le lesioni riportate, è dovuto ricorrere alle cure mediche.

Redazione Digital