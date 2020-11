I Carabinieri hhanno tratto in arresto per tentata rapina E.M., 27enne di Alatri, già censito per precedenti penali per furto, truffa e oltraggio e resistenza a P.U.. Il giovane nella serata di ieri, nei pressi del piazzale del mercato, si è avvicinato ad una coppia di ragazzi e con tono minaccioso ha chiesto loro soldi e sigarette. Al rifiuto di quanto richiesto il 27enne si è scagiato contro il ragazzo prendendolo a calci e pugni, tentando di sottrargli il portafoglio, strattonando anche la ragazza. L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito l’arresto dell’uomo che è stato trattenuto presso le camere di sicurezza dei Carabinieri di Alatri.

Redazione Alatri