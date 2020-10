“Esprimo grande soddisfazione per il lavoro congiunto del Presidente del Consorzio Industriale, Francesco De Angelis e dell’on.le Claudio Mancini – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – Stanno lavorando insieme ad un provvedimento per estendere la fiscalità agevolata ai confini della Cassa del Mezzogiorno, raggiungendo così anche il territorio della Provincia di Frosinone. Si tratta di una misura che consentirebbe un taglio significativo delle tasse a chi fa impresa anche nel frusinate, portando un po’ di ossigeno in questo periodo estremamente difficile. Il lavoro di De Angelis e Mancini, è l’ennesima riprova che quando le Istituzioni, seppur in enti diversi, lavorano insieme, portando le conoscenze dei rispettivi settori, possono veramente raggiungere risultati determinanti. Sono sicura che il Ministro Gualtieri, anch’egli vicino alle nostre istanze, non si tirerà indietro e raccoglierà i suggerimenti che gli perverranno dal territorio”.

Redazione Digital