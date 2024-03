Africano violenta donna in stazione, arrestato seminudo mentre abusava di lei

I carabinieri della Compagnia di Domodossola, nel Verbano-Cusio-Ossola, hanno arrestato per violenza sessuale un 26enne che nella notte è stato visto trascinare con la forza una donna all’interno di un palazzo nei pressi della stazione. I militari allertati da un turista cinese in attesa di un treno per Milano, sono giunti sul posto poco dopo le 2, hanno aperto il portone e sentito dei rumori provenienti dal sottoscala. Nelle cantine l’uomo, seminudo, stava abusando della vittima tenendola ferma per i polsi. La donna in stato di shock è stata soccorsa da personale sanitario e portata in ospedale a Domodossola. Il 26enne, senegalese con precedenti, è stato portato in caserma e poi in carcere a Verbania. corriere.it