A Roma, in piazza della repubblica, vicino alla stazione Termini, un ragazzo nigeriano ha fatto il bagno nella fontana delle Naiadi. Completamente nudo e con in mano una bottiglia ha prima tentato di aggredire un agente in piazza dei Cinquecento, poi si è arrampicato sulla fontana monumentale di piazza della repubblica.

Alla richiesta di scendere dalla fontana, l’uomo ha opposto resistenza. Sul posto è poi intervenuta la polizia. Cinque agenti sono entrati in acqua e lo hanno fermato a manganellate. L’uomo è in ospedale (si sta valutando il Tso) ed è accusato di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Redazione Digital