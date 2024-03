Aeroporto in Ciociaria, voli low cost collegamenti diretti e sviluppo territorio

Aeroporto in Ciociaria, voli low cost collegamenti diretti e sviluppo territori. Visita istituzionale del segretario generale dell’Arpaf, ing. Romano Mattei presso l’ufficio del presidente del consiglio provinciale di Frosinone, Gianluca Quadrini. L’obiettivo dell’incontro era quello di valutare la possibilità di stabilire una collaborazione tra l’Arpaf e l’Amministrazione Provinciale al fine di favorire lo sviluppo della zona e migliorare i servizi per i cittadini. Il presidente del consiglio provinciale e vicepresidente Anci Lazio, con delega allo sviluppo economico, Gianluca Quadrini, ha sottolineato che il capoluogo rappresenta un importante centro economico e commerciale per la provincia e che il potenziamento delle infrastrutture di trasporto è fondamentale per favorire lo sviluppo economico e turistico del territorio, soprattutto in previsione di una prossima fermata della Tav, individuata tra Frosinone e Ferentino. “Il rinserimento del sito di Frosinone nel piano nazionale degli aeroporti, piano presentato da Enac, è in presa visione del ministro Matteo Salvini per essere integrato con ulteriore modifiche – ha affermato Gianluca Quadrini – Questa sarebbe una grande opportunità che consentirebbe una maggiore accessibilità al territorio, un aumento del turismo e dello sviluppo economico, nonché un miglioramento delle connessioni con altre città. Ringrazio l’ing. Mattei per aver interpellato l’amministrazione provinciale. Siamo determinati a collaborare per trovare soluzioni efficaci che possano contribuire al successo e alla crescita dell’aeroporto civile e continueremo a lavorare per migliorare le infrastrutture e garantire una maggiore connettività e benessere per le nostre comunità”.

Redazione Digital