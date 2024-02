Aeroporto in Ciociaria, tra Frosinone e Ferentino con la stazione dell’alta velocità

“L’associazione per il progetto dell’aeroporto di Roma-Frosinone e sviluppo del basso Lazio, realtà associativa che da alcuni anni si è costituita nel tentativo di conseguire una serie di risultati di importanza strategica per il nostro territorio, tra cui, in primis quello dell’aeroporto civile (ma non solo), si è riunita lo scorso 19 febbraio, per il consueto consiglio annuale dei soci. Durante l’incontro è stato anche presentato il bilancio sociale che ha evidenziato un costante aumento del numero di iscritti, tra privati, aziende e altre realtà associative che hanno deciso di sostenere gli obiettivi di Aparf. La riunione è stata poi anche l’occasione per riflettere sulle opportunità e i futuri scenari di crescita economica e sociale del nostro territorio. Inoltre, per il 4° anno consecutivo, nel ruolo di presidente è stata confermato il dott. Tiziano Schiappa che – come si legge in una nota diffusa dall’associazione – ha espresso «enorme gratitudine per la riconferma, sottolineando il significativo progresso compiuto da Aparf nel campo politico ed economico della regione, della provincia e del paese. Questo successo è stato raggiunto grazie al consolidamento della presenza e della reputazione dell’associazione in diversi settori e ai continui rapporti con gli stakeholder pubblici e privati. Per Frosinone, infatti, c’è una partita molto più grande che non si ferma all’aeroporto, ma prende in considerazione anche la Tav con stazione a Ferentino e una serie di misure ambientali finalizzate ad una la crescita e uno sviluppo del territorio sempre in chiave sostenibile”. Lo comunica Aparf.

Redazione Digital