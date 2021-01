“Arriva il Piano per la proposta di gestione. Grazie al Cosilam e al nostro Comune si attiva un investimento per il territorio e per l’Aquino del futuro. Fruttuosi i primi due incontri, tenutisi a pochi giorni di distanza, del Tavolo Tecnico incaricato per elaborare una proposta di gestione da presentare all’Enac, nato dal Protocollo di Intesa tra il Cosilam del presidente Marco Delle Cese e il Comune di Aquino guidato dal sindaco Libero Mazzaroppi. Nella riunione di giovedì u.s., coordinata dai rappresentanti istituzionali dei due soggetti attuatori, oltre alle buone idee e alla propensione di mettere in campo una spiccata operatività è emerso, in maniera evidente, il rafforzamento dell’Accordo stipulato tra il presidente Delle Cese e il sindaco Mazzaroppi che hanno agito in perfetta assonanza. Parte, così, forte dell’azione di abile ed esperta regia, della competenza di settore e dell’intelligenza strategica dell’ing. Giampiero Marafante il lavoro che porterà, a breve, all’elaborazione e alla stesura della proposta di gestione dell’Aeroporto di Aquino che, essenzialmente, verterà su tre interventi fondamentali che, senza entrare nel dettaglio, si riassumono in:

Programma di rilancio dell’infrastruttura che può esprimere una vocazione sportiva, turistica, industriale e assistenziale;

Programma di attività e di promozione;

Azione di sviluppo, formazione del personale e valorizzazione del comparto legato e connesso alle attività di volo”.

Lo comunica l’amministrazione di Aquino.

E’ un fatto nuovo ed importante non solo per il cassinate esordisce il primo cittadino aquinate. “La crisi del territorio, specie della nostra area – ha affermato Libero Mazzaroppi – peraltro amplificata dalla terribile Pandemia in atto, si sta facendo sentire forte, non lascia grandi prospettive e, forse, nell’immediato futuro, purtroppo, produrrà effetti ancora più negativi sul piano socio-economico. Ha colpito duramente molti comparti ma, in particolare, ne risente l’automotive cui è inesorabilmente legato il nostro territorio. Apparentemente non lascia prospettive invece noi facendo leva sulle grandi potenzialità di cui disponiamo dobbiamo reagire con immediatezza e mettere in campo oltre alle buone idee anche pratiche amministrative efficaci. Il futuro delle generazioni che verranno, dei nostri figli e dei nostri nipoti, sarà condizionato, in positivo o in negativo, dalle scelte che andrà ad assumere chi ha, oggi, delle responsabilità di guida politica ed amministrativa a tutti i livelli di rappresentanza. Con il presidente Delle Cese c’è una perfetta sintonia ed unità di intenti sulle azioni da svolgere. Puntiamo sull’Aeroporto di Aquino, insieme, o meglio anche sull’Aeroporto di Aquino. E’ importante, ora più che mai, mettere in campo interventi strategici significativi, concentrare gli sforzi a farlo in maniera coordinata e condivisa tra i vari soggetti coinvolti. Insieme al gruppo composto dall’esperto aeronautico ing. Marafante, dal direttore del Cosilam ing. Di Vizio, dal pres. dell’Ordine degli Architetti P. Vecchio e dal geom. Risi, abbiamo condiviso la volontà di agire con estrema rapidità per accompagnare la ripresa dell’infrastruttura aquinate e metterla, così, al servizio del rilancio economico e sociale del territorio. L’obiettivo e di presentare entro la fine del mese di febbraio un Piano puntuale di programmazione dedicata a sostenere la gestione dell’Aeroporto per essere pronti alla riapertura delle attività connesse”.

Il presidente Delle Cese in sintonia con il gruppo di lavoro ha evidenziato ed elogiato le professionalità e le competenze messe in campo e si è dichiarato pronto a lasciare una traccia importante e significativa della sua azione alla guida del Consorzio Industriale del Lazio Meridionale. “L’Aeroporto di Aquino è un valore aggiunto importante che merita molta attenzione e i giusti investimenti. Le potenzialità di sviluppo ci sono e ci faremo trovare pronti. E’ stata un’azione positiva l’opera di sensibilizzazione che ha portato avanti in questi anni il sindaco Mazzaroppi. Oggi la strategia pensata ed azionata per l’Aeroporto di Aquino è condivisa da tutti noi”.

Redazione Digital